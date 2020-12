Haven van IJmuiden voorbereid op brexit: "We zijn er klaar voor!"

Nieuwe douanehokjes, een speciale ruimte waar passagiers gecheckt worden en ook voor het vrachtverkeer is het terrein vernieuwd. Alle goederen en alle passagiers die de haven van IJmuiden binnenkomen zullen door de brexit, vanaf 1 januari, worden gecontroleerd. "De capaciteit van de Koninklijke Marechaussee is opgeschaald", legt Florian Vreeburg, directeur van KVSA, uit. "Dus nu hebben we de capaciteit om vier beambten hier te hebben en kunnen ze het mooi controleren."

Ook buiten, waar het vrachtverkeer passeert, is het nodige anders straks. "Dan zal het hier blauw staan van de Koninklijke Marechaussee en groen van de Douane", beschrijft Vreeburg buiten de terminal. "Het zal al bij de poort beginnen, want in plaats van dat je nu in één keer kan doorrijden, krijg je straks douaneformaliteiten voor je kiezen."

Wennen

Met een allesomvattend computersysteem moet alles straks soepel lopen. Bedrijven kunnen dan vooraf hun vracht en chauffeurs aanmelden. Het systeem, de controleurs en de chauffeurs zullen eerst door een verkenningsfase gaan. De verwachting in de haven is dat dat enkele weken zal duren. "De eerste paar weken zal het misschien een beetje anders zijn", voorspelt vrachtwagenchauffeur Alex McMullen. "Het zal uiteindelijk allemaal goedkomen. "