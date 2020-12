Aantal Gooise coronabesmettingen blijven toenemen; Laren spant de kroon

't Gooi - Het aantal mensen in 't Gooi dat de afgelopen twee weken positief is getest op corona is toegenomen ten opzichte van de voorgaande periode. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM, die NH Nieuws met hulp van LocalFocus inzichtelijk heeft gemaakt. Dus in de regio het risiconiveau 'zeer ernstig' nog steeds van toepassing.

NH Nieuws

Laren en Huizen hebben over de afgelopen twee weken van de hele regio relatief het hoogste aantal coronabesmettingen. Per 100.000 inwoners zijn in Laren de afgelopen twee weken 1063,8 mensen positief getest. Dat betekent in de praktijk dat er daar de afgelopen twee weken 120 personen positief zijn getest op corona. Hiermee stijgt Laren hard, want twee weken geleden waren er 'slechts' 38 personen positief getest op corona. In Weesp ligt het aantal nieuwe besmettingen lager. Daar zijn de afgelopen twee weken per 100.000 inwoners 597,8 mensen positief getest. In de praktijk betekent dit dat er 118 personen positief getest hebben op corona. Dat is minder dan de 175 personen van twee weken geleden. Bekijk op de kaart het aantal besmettingen in de afgelopen twee weken in jouw gemeente:

Het toenemende aantal coronabesmettingen is ook goed te zien in de teststraten. Daar melden zich meer mensen met klachten. De afgelopen week werden dagelijks meer dan duizend mensen getest in de teststraten in Bussum en Huizen. Van de tests is 11,01 procent positief. Ziekenhuisopnames en sterfgevallen De afgelopen week zijn er vijf mensen uit 't Gooi met het coronavirus opgenomen in het ziekenhuis. Ook overleden er 24 mensen. Het totaal aantal sterfgevallen sinds de uitbraak van het coronavirus staat nu op 140 personen.