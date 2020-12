Vermoedelijk weer vanaf eind maart rugby in de ereklasse

Dat besluit kwam voort uit een overleg dat maandagavond werd gevoerd door de zestien clubs die in de hoogste rugbyklasse in Nederland uitkomen. De resultaten van de eerder gespeelde wedstrijden - er werden tot nu toe drie wedstrijden gespeeld door iedere ploeg - blijven staan. Dat is minder goed nieuws voor 't Gooi (twee punten), het Amstelveense ARC dat een punt verzamelde en het met nul punten onderaan de ranglijst bungelende RFC Haarlem.

Zes weken voorbereiding

Omdat er uit het overleg ook naar voren kwam dat de clubs minimaal zes weken voorbereiding nodig hebben voor de herstart van de competitie, bleek een vroegere herstart niet haalbaar. Het streven is om de competitie in juni af te ronden. De nummers een en twee van de ranglijst over vijftien duels zullen dan in de finale om het landskampioenschap strijden.