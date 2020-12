Zo kan jij jouw kerstboom duurzaam kwijt: "1.100 inzamelpunten in de stad"

AMSTERDAM - De sfeervolle kerstbomen in de woonkamers veranderen elk jaar kort na kerst het straatbeeld van Amsterdam. Rondslingerende kerstbomen zijn een ongewenste traditie. Vanaf 4 januari 2021 kan je daarom ouw kerstboom op 1.100 inzamelpunten in de stad inleveren.

De gemeente wil overvolle ophaalwagens voorkomen dit jaar. Daarom kunnen kerstbomen in het nieuwe jaar naast de standaard grofvuil ophaalplekken neergelegd worden bij speciale kerstboom-inzamelpunten verspreid door de stad.

Van 4 januari tot en met 1 februari 2021 mogen de kerstbomen elke dag neergelegd worden op de inzamelpunten. De gemeente heeft een speciale plattegrond gemaakt waar alle punten staan weergegeven.

Duurzame parfum in ruil voor jouw boom

De ingezamelde kerstbomen worden verwerkt tot compost. Daarom is het van belang dat alle versiering wordt verwijderd voordat de boom naar een inzamelpunt wordt gebracht.

Er zijn twee bijzondere locaties in de stadsdelen West en Zuid. Op deze locaties ontvang je in ruil voor de kerstboom meteen een duurzaam product dat ondernemers beschikbaar stellen. Er kan gekozen worden tussen een parfum, vette kaars of een bijenhotel.

Mocht je de kerstboom voor 4 januari al kwijt willen kan dat. Kerstbomen kunnen nu al worden neergelegd bij het grofvuil. Op de de dagen dat het grofvuil wordt opgehaald in de buurt. Ook kunnen de bomen nu al ingeleverd worden op één van de afvalpunten. Deze zijn te vinden via de website van de gemeente.