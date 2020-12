Nog altijd geen daling coronabesmettingen: alle Noordkopgemeenten zien stijging

NOORDKOP - Het aantal mensen in de Noordkop & Texel dat de afgelopen twee weken positief is getest op corona is gestegen ten opzichte van de voorgaande periode. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM, die NH Nieuws met hulp van LocalFocus inzichtelijk heeft gemaakt. Dat betekent dat het risiconiveau zeer ernstig nog steeds van toepassing is.

Net als vorige week komen de meeste besmettingen uit de gemeente Den Helder, al is het aantal wel enigszins gedaald. Per 100.000 inwoners zijn daar in de afgelopen twee weken 905,9 mensen positief getest. Dat betekent in de praktijk dat er daar de afgelopen twee weken 510 personen positief zijn getest op corona. In de periode daarvoor waren dat er 263. Ook in Hollands Kroon is het aantal besmettingen flink toegenomen: van 245 naar 437.

Overal is een forse stijging van het aantal coronabesmettingen, zo ook in Schagen. Hoewel minder hoog gestegen, kwamen daar de afgelopen twee weken toch 348 nieuwe besmettingen bij. Op Texel blijft het aantal coronazieken het laagst, al waren daar in dezelfde periode 90 nieuwe besmettingen bijgekomen - tegenover 27 in de twee weken ervoor.

Ziekenhuis

Er zijn in de afgelopen twee weken vier coronapatiënten uit de Noordkopgemeenten in het ziekenhuis opgenomen, drie uit Den Helder en een uit Schagen. Vijf mensen overleden aan de gevolgen van het virus: een persoon uit Hollands Kroon en vier uit de gemeente Schagen.

Bekijk op de kaart het aantal besmettingen in de afgelopen twee weken in jouw gemeente: