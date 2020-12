Draaiboeken, crisisteam en korte lijntjes: veiligheidsregio's klaar voor oudjaarsnacht

NOORD-HOLLAND - De laatste uren van 2020 zijn geteld en zoals met vrijwel alles dit jaar belooft ook Oud en Nieuw anders te worden dan we gewend zijn. Voor het eerst is er een vuurwerkverbod , mag er op slechts enkele plekken carbid afgeschoten worden en ook voor wensballonnen gelden strenge regels. Bovendien mogen er vanwege het coronavirus maximaal twee mensen langskomen. Veiligheidsregio's, gemeenten en politie zetten zich schrap voor het feest.

Daarnaast drukt hij Amsterdammers op het hart 'hun gezonde verstand te gebruiken'. "We weten dat de combinatie van Covid en het vuurwerkverbod iets is waar we ons dit jaar doorheen moeten bijten, vechten."

Zo zet de Amsterdamse politie twee keer zo veel agenten in als normaal tijdens het feest. Hoofdcommissaris Frank Paauw maakt zich zorgen over de jaarwisseling nu er amper tot geen alternatief kan worden geboden. "Niet alleen in ME-verband staan veel mensen op straat. Er staat 'ook gewoon' veel blauw op straat om vroegtijdig te kunnen optreden", zij hij eerder tegen AT5 .

De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord heeft zelfs een extra crisisteam in het leven geroepen om de nacht in goede banen te laten verlopen. In dit team zitten onder andere de brandweer en handhaving. Zij gaan ‘s nachts actief op pad om te polsen of het ergens uit de hand loopt en waar inzet nodig is.

Tussen de verschillende veiligheidsregio's wordt ook meer samengewerkt dan voorgaande jaren. "Dit jaar zijn we eerder begonnen met het afstemmen en uitwisseling van informatie tussen de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland en Kennemerland. De lijntjes zijn daardoor nog korter en zitten we er bovenop", legt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Kennemerland uit.

"In een aantal gebieden waar voorgaande jaren problemen waren, wordt extra gesurveilleerd. Zo wordt er op een aantal plaatsen in West-Friesland gekeken of er geen voorbereidingen getroffen worden voor vreugdevuren, een jaarlijks terugkerend fenomeen. Er wordt dan gelet op stapels puin of banden die worden aangelegd in aanloop naar de jaarwisseling", laat woordvoerder Mischa de Bruijn desgevraagd weten.

De veiligheidsregio werkt tijdens Oud en Nieuw intensief samen met de politie: "Zij staan stand-by om de veiligheid van hulpverleners te waarborgen. Dit jaar voelt anders dan anders. Niet per se qua voorbereidingen, maar anders dan andere jaren is het dit jaar heel moeilijk te voorspellen wat er gaat gebeuren: blijft het rustig? of zijn er juist groepen die onrust veroorzaken op straat? We weten het niet."

Keuzes maken

Een woordvoerder van de politie Noord-Holland zegt ook voorbereid te zijn op verschillende scenario's. "Met de coronamaatregelen en het vuurwerkverbod wordt het een uitdaging. Het kan daarom voorkomen dat collega’s keuzes moeten maken en handhaven daar waar het het meest nodig is. We gaan net als voorgaande jaren gesprek aan, we leggen uit en waar nodig handhaven we daadkrachtig de openbare orde en veiligheid."

Drukte verwacht

Politiecommissaris Piet Kelder, verantwoordelijk voor de politie-inzet tijdens Oudjaarsnacht zei op het NH Radio-programma De Ontbijttafel veel drukte en incidenten te verwachten. "Het zal drukker zijn dan andere avonden, maar we zijn goed voorbereid. Maar hoe het zich echt gaat ontwikkelen, heeft te maken met het gedrag van mensen op straat."

Zo zit de politie bovenop illegale feesten die georganiseerd worden, zoals bij de illegale rave vannacht in Hoofddorp. "Het feest vannacht is ook beëindigd. Collega's van Noord-Holland zitten er net zo in als wij, we trekken daarin samen goed op. Waar mogelijk, grijpen we in. Dat zal vanavond niet anders zijn."

Oproep aan ouders

De politie is niet alleen in Amsterdam aanwezig, maar ook in Aalsmeer en Uithoorn. "Er is zelfs een noordverordening rond de Westeinder afgekondigd, omdat het daar in de aanloop naar de jaarwisseling al onrustig was."

Met het oog op het vuurwerkverbod, zal de politie optreden als vuurwerk wordt afgestoken, maar dit is geen doel opzich. "Voor ons is het doel de jaarwisseling rustig te houden. En het grotere doel is dat vannacht en morgen de eerste hulp niet te druk wordt."

"Houd de vuurpijl vast voor volgend jaar", luidt Kelder zijn advies. De politiecommissaris doet een groot beroep op de mensen zelf, met name op de ouders. "Er is geen feest. Besef ook dat op het moment dat we moeten ingrijpen, ze tegen een strafblad aanlopen. Dat kan het toch niet waard zijn."

Kijk het volledige radiogesprek met hoofdcommissaris Piet Kelder terug in onderstaande video