Ook Hollands Kroon doet carbidschieten in de ban met oud op nieuw

HOLLANDS KROON - De gemeente Hollands Kroon laat vandaag weten dat het ook daar tijdens de jaarwisseling verboden is om carbid af te schieten. Het kan te veel mensen aantrekken waardoor het te druk wordt. Dat past volgens de gemeente niet bij de huidige coronamaatregelen.

Tijdens een inventarisatie aan het begin van de maand liet de gemeente nog weten dat er geen verbod zou komen. Den Helder en Schagen gaven toen al aan dat het carbidschieten niet toegestaan was. "Wij hebben destijds het verbod op nadrukkelijk verzoek van de politie opgenomen in onze APV", liet burgemeester Marjan van Kampen toen weten, "en het is bedoeld om te voorkomen dat de traditie zich vanuit het oosten van het land zou gaan verspreiden naar onze regio."

Melding

Volgens Hollands Kroon hadden de plannen voor het carbidschieten 30 dagen voor oud en nieuw moeten zijn aangemeld. Er zijn meerdere meldingen binnengekomen. Sommige daarvan waren al te laat. De rest is afgewezen, omdat de gemeente verwacht dat er te veel publiek op het carbidschieten afkomt en er dan te veel mensen aanwezig zijn. De gemeente benadrukt dat het carbidschieten dus verboden is en dat mensen die het alsnog doen een overtreding begaan die kan worden beboet.

Alleen op Texel blijft het afvuren van carbid gedoogd, maar wel onder voorwaarden en alleen door carbidschieters die al bij de gemeente bekend zijn.