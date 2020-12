167 nitraten gevonden in slaapkamer 14-jarige jongen

UITGEEST - De politie heeft gisteravond 167 nitraten in beslag genomen die verstopt lagen op de slaapkamer van een 14-jarige jongen. Ze kwamen de jongen op het spoor nadat er een melding binnen was gekomen van zwaar vuurwerk dat werd afgestoken.

De politie meldt dat de jongen zelf niet thuis was toen zijn slaapkamer werd doorzocht. Wel hebben zijn ouders daar toestemming voor gegeven. Naast de nitraten werd er ook nog een 3 inch shell gevonden, welke normaal wordt afgevuurd met een buis.

Naast de slaapkamer werd er ook nog vuurwerk gevonden in de garage van de woning aan de Populierenlaan. De 14-jarige jongen is als verdachte aangemerkt omdat de nitraten illegaal vuurwerk zijn, en tevens lagen opgeslagen in een woning. Dat mag niet.