Coronabesmettingen regio Alkmaar blijven toenemen, helft minder overledenen

ALKMAAR - Het aantal mensen in de regio Alkmaar dat de afgelopen twee weken positief is getest op corona is toegenomen ten opzichte van de voorgaande periode. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM, die NH Nieuws met hulp van LocalFocus inzichtelijk heeft gemaakt. Het gaat om 2125 besmetting nu, tegen 1986. Het aantal overlijdens halveerde van acht naar vier. In de regio het risiconiveau 'zeer ernstig' nog altijd van toepassing is.

In de periode van 16 tot en met 29 december telt de gemeente Alkmaar 780 nieuwe besmettingen. Twee mensen zijn overleden aan het virus. Er is één nieuwe ziekenhuisopname geregistreerd. In Heerhugowaard werden er 459 besmettingen gemeld en twee overlijdens. Ziekenhuisopnames bleven uit.

Castricum heeft er deze periode 254 nieuwe besmettingen bijgekregen. Er zijn geen nieuwe ziekenhuisopnames of overlijdens. Dat laatste geldt ook voor Langedijk, waar in deze periode 236 besmettingen bij kwamen. In Bergen zijn in deze periode 216 nieuwe besmettingen geconstateerd. In Heiloo 180. In die beide gemeenten zijn ook geen nieuwe sterfgevallen of ziekenhuisopnames.