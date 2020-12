Buurtbewoners redden oudere vrouw uit brandende woning

AMSTERDAM - Vannacht is rond 02.15 uur een brand uitgebroken in een woning aan het Wethouder Vospad in Zuidoost. Een scootmobiel naast de woning was vermoedelijk in brand gestoken en dat sloeg over naar de woning. De bewoonster, een oudere vrouw, is door heldhaftige buurtbewoners gered uit het huis.

De vrouw en de bewoners zijn nageken door ambulancepersoneel voor het inademen van rook. De politie laat weten dat het heel anders had kunnen aflopen als de buurt niet had ingegrepen. De woning is zwaar beschadigd.

Brandstichting

De politie vermoedt dat de scootmobiel naast de woning in brand is gestoken. Een uur daarvoor werd een brandend voertuig aangetroffen op de Werkhovenstraat, ook in Zuidoost. De brandweer heeft beide branden geblust.

Getuigen

Er loopt een onderzoek naar een mogelijke link tussen de twee branden. De politie roept getuigen op zich te melden via 0800-6070 of anoniem via 0800-7000.