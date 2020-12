Bloemen en kaarsen voor woning gezin Eerste Atjehstraat

AMSTERDAM - Voor de woning aan de Eerste Atjehstraat waar maandagmiddag de lichamen van een 52-jarige man en zijn 14-jarige dochter zijn gevonden, zijn bloemen en kaarsen gelegd. De twee zijn omgekomen door een schietincident. Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk.

De buurt is geschrokken en probeert elkaar te steunen in deze situatie. Een buurman vertelt dat veel bewoners uit de straat gisteravond samen zijn gekomen om het verdriet te verwerken.

"Geen signalen"

Bij de woning komen ook veel vriendinnen van het meisje, ze zijn samen naar de plek gekomen om te rouwen. De vriendinnen vertellen dat ze dit niet zagen aankomen. Eén van hen had op de dag zelf nog contact met het meisje. Volgens hen waren er geen signalen dat er iets zo mis was.

Jeugdzorg

Volgens Het Parool was het gezin bekend bij jeugdzorg en had het meisje hulp nodig. De politie kan nog niet met zekerheid zeggen wat er is gebeurd. In de woning werd een afscheidsbrief aangetroffen.

Het schietincident gebeurde gistermiddag iets na twaalf uur. De politie trof in de woning de twee lichamen aan. Er waren geen anderen in de woning aanwezig.