40 gezinnen in Purmerend gedupeerd door toeslagenaffaire, gemeente biedt ondersteuning

Op dit moment is de gemeente bezig om samen met de Belastingdienst in kaart te brengen om welke gezinnen dit gaat en hoe zij het best geholpen kunnen worden. "Er kunnen bijvoorbeeld problemen ontstaan zijn rondom huisvesting, schulden, inkomen, zorg en de opvoeding van kinderen. Staatssecretaris Van Uffelen, verantwoordelijk voor Toeslagen, heeft daarom de gemeenten gevraagd om die ouders over de volle breedte hulp te bieden.", schrijft wethouder Hegger in een brief aan de gemeenteraad.

De gedupeerde gezinnen hebben van de Belastingdienst onlangs een brief ontvangen waarin ze worden gewezen op de mogelijkheden voor aanvullende hulp. Ouders die daar voor openstaan, kunnen direct in contact met de gemeente worden gebracht. "Het in te zetten aanbod vanuit de gemeente bestaat uit bijvoorbeeld schuldhulpverlening, maatschappelijk werk, budgetbegeleiding", aldus de Belastingdienst. "Per situatie wordt gekeken naar een passend aanbod."

Meer informatie is te vinden op de website van de gemeente Purmerend.

Fraudeur

De affaire in een notendop: sinds 2012 werden veel ouders door de Belastingdienst aangemerkt als fraudeur als zij ook maar iets niet goed hadden ingevuld bij hun toeslagaanvraag of te weinig eigen bijdrage hadden betaald. Ook een dubbele nationaliteit was reden om als verdacht te worden geoormerkt.

De slachtoffers – landelijk vele tienduizenden ouders – raakten zonder opgaaf van redenen hun toeslag kwijt. En erger: reeds ontvangen toeslagen werden teruggevorderd. Dat kon flink in de papieren lopen: het ging om vaak om tienduizenden euro's die moesten worden teruggestort, met grote financiële en sociale problemen tot gevolg.

Financiële compensatie

Gedupeerden krijgen hun financiële schade vergoed. Daarnaast krijgen ze 25% bovenop het onterecht teruggevorderde bedrag. Dit is een compensatie voor bijvoorbeeld verlies van werk of woning. Deze regeling geldt niet langer alleen voor ouders die de dupe zijn geworden van de fraudejacht. Maar ook voor bijvoorbeeld ouders die hun hele toeslag moesten terugbetalen omdat ze één bonnetje misten of door het niet betalen van de eigen bijdrage.