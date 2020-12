'Gemeenten moeten bijstandsontvangers hetzelfde behandelen als klanten voedselbank'

WIJDEMEREN - Het is krom dat de gemeente Wijdemeren duizenden euro's heeft teruggevorderd van een bijstandsgerechtigde vrouw die jarenlang boodschappen van haar moeder kreeg, terwijl klanten van de voedselbank in de gemeente vrijuitgaan. Dat zegt Marc van Hoof, advocaat van de Bijstandsbond in het NH-radioprogramma Lunchroom. "Dit is een gevaarlijke ontwikkeling."

De advocaat legt uit dat de gemeente vindt dat de vrouw had moeten melden dat ze wekelijks boodschappen van haar moeder kreeg. In dat geval had de gemeente haar uitkering met een door het Nibud vastgesteld bedrag voor dagelijkse boodschappen kunnen korten, maar omdat de vrouw niet liet weten dat ze boodschappen van haar moeder kreeg, heeft ze in de ogen van de gemeente dus meer gekregen dan waar ze in juridische zin van het woord recht op had.

Voedselbankpakket

"Het risico dat je hiermee loopt", vertelt Van Hoof, "is dat als je iedereen gelijk wilt behandelen, dat betekent dat iedereen die voedsel van de voedselbank krijgt ook gekort zou moeten worden. Dat is ook inkomen in natura."

Volgens Van Hoof moet je dat als gemeente 'niet willen'. "Want de keerzijde van de medaille is dat iedereen die onvoldoende inkomen heeft om eten te kopen - en die mensen zijn er - dan bij de gemeente zullen aankloppen en zullen vragen om meer bijstand."

"Er wordt regelmatig opgetreden tegen mensen (met een uitkering, red.) die iets krijgen van familie, maar dan gaat het vaak om geld", legt de advocaat uit. Dat uitkeringen gedeeltelijk worden teruggevorderd omdat familie in natura is bijgesprongen, gebeurt minder vaak. "Maar wat je de laatste tijd wel vaker ziet, is dat gemeenten de Nibud-norm in stelling brengen", verwijst hij naar het vastgestelde bedrag dat dagelijks nodig is om boodschappen te betalen.

Onrust

Van Hoof denkt dat mensen met een bijstandsuitkering, die daarnaast hulp van familie of de voedselbank krijgen, zich in het nauw gedreven voelen door de handelswijze van de gemeente. "Ik kan me voorstellen dat mensen hier onrustig van worden." Hij vindt dat de gemeente Wijdemeren de vrouw 'op dezelfde manier had moeten behandelen als klanten van de voedselbank'.

Eerder vanochtend stelde wethouder Rosalie van Rijn (Sociaal domein) van Wijdemeren in het NOS Radio 1 journaal dat de gemeente de zaak opnieuw onder de loep zal nemen, maar benadrukte ook dat haar gemeente niet in strijd met de wet heeft gehandeld. "De rechter heeft ons ook gelijk gegeven, maar niet alles wat rechtmatig is, is ook rechtvaardig."