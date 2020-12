Kans op dun laagje sneeuw op oudjaarsdag

NOORD-HOLLAND - Zoals wel vaker zat een witte kerst er dit jaar niet in, maar mogelijk hebben de weergoden op de laatste dag van 2020 nog wél een laagje sneeuw in petto. De kans is het grootst in het zuidelijke deel van de provincie, meldt NH-weerman Jan Visser, met nog zo'n 60 uur te gaan tot de jaarwisseling.