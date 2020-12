Het sportmoment van Luuk van Zoonen: Jong AZ deklasseert De Graafschap

WIJDEWORMER - In de laatste dagen van dit jaar blikken de makers van NH Sport terug op 2020. Welk sportmoment is ons bijgebleven van dit jaar? In aflevering 13 het verhaal van online-sportredacteur Luuk van Zoonen.

"De bezoekende ploeg van trainer Mike Snoei was namelijk goed aan de competitie begonnen met ruime overwinningen op FC Den Bosch (4-2) en Roda JC (4-0). Bovendien was het zo'n tien maanden geleden dat de Doetinchemmers voor het laatst een wedstrijd verloren; nota bene op bezoek bij Jong AZ .

"De Graafschap stelde alles in het werk om, ondanks die ruime achterstand, toch nog een punt uit het vuur te slepen. Toen Lieftink er vrij snel na rust 5-2 van maakte, dacht ik heel even dat Jong AZ het nog wel eens heel lastig zou kunnen krijgen. Maar aan alles merkte ik dat Jong AZ, wat er ook gebeurde, de overwinning over de streep zou trekken. Dat werd opnieuw bevestigd toen Aboukhlal vrijwel direct na de 6-3 van Van Mieghem nog een duit in het zakje deed met de 7-3."