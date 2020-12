Vuurwerk en gasdrukpistool in woning gevonden

AMSTERDAM - De politie trof afgelopen zaterdag in een woning in Amsterdam Nieuw-West vuurwerk, een gasdrukpistool en patronen aan. Een 25-jarige Amsterdammer is aangehouden.

Rond 7 uur 's avonds kregen agenten de melding om naar de Louis Bouwmeesterstraat te gaan. Handhavers van het Team Handhaving Openbare Ruimte (THOR) hadden een man aangehouden die illegaal vuurwerk bij zich had. Ook in het voertuig van de verdachte lag vuurwerk. Hij bekende ook direct vuurwerk in zijn woning te hebben liggen.

De politie vond in zijn woning allemaal vuurwerk aan van categorie drie, waaronder 15 nitraten, drie cobra's en één shell aan. Ook vonden ze een gasdruk pistool, gaspatronen en een busje hagelpatronen. Dit is allemaal in beslag genomen.

De verdachte is ondertussen vrij in afwachting van het onderzoek.