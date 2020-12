Inbraak bij Hoogwoudse supermarkt voor sigarettenroof, politie zoekt getuigen

HOOGWOUD - Twee personen hebben vanmorgen om 4.22 uur geprobeerd om sigaretten buit te maken bij de Spar aan de Burgemeester Hoogenboomlaan in Hoogwoud. Ze zijn er op de fiets vandoor gegaan en worden gezocht door de politie.

De inbrekers hadden het gemunt op de sigaretten, maar die gaan al jaren 's nachts achter slot en grendel. "Daar komen ze niet bij, want die zitten achter een rolluik. Ik hoop dat ze nu gaan begrijpen dat dat niet gaat lukken", zucht Amsen. De supermarkt was vier jaar geleden ook al het doelwit van sigarettendiefstal.

De inbrekers hebben vooral schade aangericht en weinig buit gemaakt, zo vertelt Frans Amsen, eigenaar van de supermarkt. "Er is glasschade aan de pui, ze hebben met een moker staan rammen op de ramen."

De inbrekers waren in het zwart gekleed en droegen grote tassen en een hamer bij zich. Volgens supermarkteigenaar Amsen zijn de personen niet goed zichtbaar op de beveilingscamera's. "Ze hebben zich goed bedekt", zegt hij.

Er vandoor op de fiets

De politie laat weten dat meerdere mensen het tweetal vannacht hebben gezien en de hulpdienst belden. "Ondanks dat deze binnen enkele minuten terplaatse was, werd in de omgeving niemand meer aangetroffen", aldus de politie.

De inbrekers vertrokken op de fiets in de richting van de Graaf Willemsstraat. De politie vraagt buurtbewoners om beeldmateriaal, bijvoorbeeld van dashcams van auto's in de buurt te delen. Ondanks de schade is de supermarkt vandaag geopend.