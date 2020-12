Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk vraagt om noodhulp: "Nijpende situatie"

Volgens het ziekenhuis zijn er bedden genoeg, maar ontbreekt het aan personeel om zieken te verzorgen. "De situatie is net zoals in de andere ziekenhuizen nijpend", zo laat woordvoerder Ninna Post weten aan NH Nieuws. "Vandaar ook ons verzoek bij de noodinstanties voor extra personeel."

Het RKZ heeft de noodhulp inmiddels aangevraagd, zo wordt bevestigd. Hoe groot het tekort is blijft wel onduidelijk, ook waar de hulp is aangevraagd. Post: "Daar kan ik nog niets over zeggen. Wel dat we in overleg zijn met instanties, maar verder niets. Ook niet over de toekenning van mogelijke hulp. Hopelijk weten we er volgende volgende week meer over vertellen."

Het RKZ had maandagmiddag vijf patiënten op de Intensive Care (IC) en vier op de Acute Opname Afdeling (AOA) liggen. De afspraken op de poliklinieken en op de dagbehandeling van het ziekenhuis gaan vooralsnog door.

Haarlem

In het Spaarne Gasthuis in Haarlem knelt de capaciteit op de IC-afdeling al langer. In een week tijd zijn daar al twee coronapatiënten overgebracht van Spaarne Gasthuis Haarlem-Zuid naar een ziekenhuis in Duitsland.