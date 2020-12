Schiphol Europa's drukste luchthaven tijdens kerstvakantie

SCHIPHOL - Schiphol was tijdens de eerste week van de kerstvakantie de drukste luchthaven van Europa. Dat meldt Eurocontrol, de overkoepelende organisatie van Europese luchtverkeersleidingen. Schiphol had tussen 21 en 27 december gemiddeld 556 vluchten per dag, gevolgd door Parijs (482) en Istanbul (474).

Vertrekhal 3 van Schiphol op 21 december 2020 - NH Nieuws / Doron Sajet

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet In vergelijking met dezelfde periode in 2019 waren er vorige week 53 procent minder vluchten op Schiphol. In december 2019 kwam Schiphol op 38.425 vluchten, gemiddeld ruim 1.200 per dag. Volgende maand wordt bekend hoeveel vluchten en passagiers er in heel 2020 waren, maar die aantallen zullen vergelijkbaar zijn met de cijfers uit begin jaren negentig. De Europese luchtvaartmaatschappijen hebben ook in vergelijking met kerst 2019 veel minder gevlogen, met gemiddeld 56 procent. Turkish Airlines had het het drukst, gevolgd door Ryanair, Air France, Easyjet en KLM op plaats vijf. Tekst gaat verder onder de tweet.

Voor de kerstvakantie kreeg Schiphol veel kritiek vanwege overvolle terminals met lange wachtrijen, terwijl de rest van Nederland in lockdown ging. De Tweede Kamer eiste opheldering van premier Rutte. Schiphol beloofde beterschap door meer personeel in te zetten en werkzaamheden op te schorten. Luchthavendirecteur Benschop ging door het stof en riep op om geen niet-noodzakelijke reizen te boeken tot half maart. Negatieve coronatest verplicht Vanaf vandaag moeten vrijwel alle reizigers die op Schiphol aankomen een negatieve coronatestuitslag bij zich hebben. Kinderen tot 13 jaar en inwoners van een aantal veilige landen zijn daarvoor uitgezonderd. Niet iedereen zal daarop gecontroleerd worden, in plaats daarvan doet de GGD Kennemerland steekproeven bij reizigers op Schiphol die Nederland willen binnenkomen.