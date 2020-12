Lang over Ajax-vertrek: "Wilde liever worden verhuurd"

"Ik wilde in eerste instantie helemaal niet worden verkocht", vertelt hij in gesprek met FOX Sports. "Ik wilde me laten verhuren, desnoods een half jaar of een jaar. Dan zou ik terugkomen met veel minuten in mijn benen en veel meer ervaring."

Trainer Erik ten Hag ging daar echter niet mee akkoord. "Hij zei: als je gaat, dan verkopen we je maar", vertelt Lang. "Dan moest dat maar zo zijn. Ik wilde me gewoon ontwikkelen en veel minuten maken. Ik weet ook wel zeker dat er veel mensen waren die liever hadden dat ik werd verhuurd, maar de trainer bepaalt. Het was ook het laatste gesprek ooit tussen ons."

Doelpunten en assists

Lang is inmiddels een belangrijke schakel geworden in het team van trainer Philippe Clement. In elf wedstrijden was de oud-Ajacied goed voor vijf doelpunten en drie assists. Tijdens die elf wedstrijden mocht de rechtspoot negen keer in het basiselftal beginnen.