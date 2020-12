Contract pont Landsmeer-Ilpendam op het laatste moment rond

Zowel de gemeente Landsmeer en de gemeente Waterland zitten in ernstige financiële problemen. Waterland liet eerder dit jaar weten niet meer bij te willen dragen aan de pont, waarna in Landsmeer wethouder Erik Heinrich aan de gemeenteraad vroeg of het verstandig was de pont in de vaart te houden vanwege de kosten. Om de zaak ingewikkelder te maken verliep het contract van de huidige exploitant op 1 januari. Die had al eerder laten weten niet te willen verlengen.

Het leek al in kannen en kruiken: de pont van Landsmeer naar Ilpendam (gemeente Waterland) zou behouden blijven. Toch kreeg Aikens de schrik van haar leven toen ze gisteren een belletje kreeg waaruit ze begreep dat het moment van ondertekenen opgeschort zou worden. "Ik had alle zes schippers al ingeroosterd", zegt ze tegen NH Nieuws.

Nadat de Provinciale Staten zich ermee bemoeiden, beloofde gedeputeerde Jeroen Olthof om in gesprek te gaan met de gemeenten. In oktober kwam de doorbraak: de Vervoerregio Amsterdam wilde bijdragen en daarmee leek de pont gered. Het uiteindelijke ondertekenen van het contract heeft dus lang op zich laten wachten.

Het tijdelijke contract loopt van 4 januari tot 1 juli 2021. In de tussentijd zullen de gemeenten Landsmeer en Waterland, in samenwerking met Rijkswaterstaat, de provincie Noord-Holland en de Vervoerregio zoeken naar een definitieve oplossing voor de pont over het Noordhollandsch kanaal.

Vera is blij, maar tegelijkertijd niet te spreken over de communicatie vanuit de gemeente: "Het was een maf belletje gisteren, laat ik het daarop houden. Ik ben opgelucht, maar smelt niet van dankbaarheid." Ze hoopt dat ze niet over een half jaar weer in de clinch ligt. "Ik leer van mijn fouten, ik hoop de gemeente ook."