Leonoor en Rosalie bestrijden bellend eenzaamheid onder ouderen tijdens de crisis

Het verhaal van Rosalie en Leonoor verscheen eerder in het boek Nederland Bedankt.

Van start

Opeens zat iedereen thuis en mochten ouderen geen bezoek meer krijgen. Wat mocht dan nog wel? "Ja, dat was bellen", zegt Rosalie. "Een telefoontje is zo gedaan." In één nacht tijd hebben ze het plan gemaakt om ouderen via de telefoon in contact te brengen met studenten om zo de eenzaamheid tijdens de lockdown te bestrijden. Ze bedachten een naam (Koetjes & Kalfjes) en zetten een eenvoudige website op.

De studenten waren makkelijk te vinden. Het was gewoon een kwestie van vrienden vragen en via hen en via social media het netwerk verbreden. Maar in contact komen met eenzame ouderen bleek toch niet zo makkelijk. "Via social media kun je ze gewoon niet bereiken." Gelukkig kregen ze wel berichten binnen van mensen uit de omgeving van de ouderen. Ongeveer 80 procent is opgegeven door een kleinkind, een verzorgende of een oplettende wijkagent.

Ook hielp het dat Koetjes & Kalfjes af en toe in het nieuws kwam. "Daardoor ging het in één keer supersnel en hadden we uiteindelijk zelf geen tijd meer om te bellen met de ouderen", vertelt Rosalie. "Maar er waren genoeg studenten die heel veel ouderen hebben gebeld, dus dat was heel erg fijn." Leonoor en Rosalie richtten zich toen op het managen van de vele aanmeldingen.