Hoornse politiek zet vraagtekens bij hulpverlening aan 'verwarde' verdachte van brandstichting

HOORN - De Hoornse fracties van HOP en VOCHoorn vragen het college te onderzoeken of de man die er van verdacht wordt op kerstavond zijn woning in brand te hebben gestoken voldoende adequate hulp heeft ontvangen. Bewoners van het Keern maakten zich al lange tijd zorgen over de toestand van de man en vragen zich af hoe het zo ver heeft kunnen komen.

"Wat er gebeurt is dat is niet meer terug te draaien, maar we kunnen wel kijken of dit voorkomen had kunnen worden en hoe we hier lering uit kunnen trekken in de toekomst", stelt fractievoorzitter Aart Ruppert van VOCHoorn.

Een 48-jarige Horinees werd op 25 december gearresteerd als verdachte van het in brand steken van de woning aan het Keern, waarbij een vrouw om het leven kwam. Volgens Ruppert is duidelijk dat hier dingen fout zijn gegaan en daarom vraagt hij het college dit grondig te onderzoeken.

"Er is een uitgebreid wijkteam dat als het goed is regelmatig hoort wat er achter de deuren gebeurt. De man zorgde al langere tijd voor overlast in de buurt, heeft buren geïntimideerd en is al eerder gearresteerd. Dat zet te denken in hoeverre verschillende instanties grip op man hebben gehad." Ruppert vermoedt dat de samenwerking tussen verschillende zorginstanties beter kan.

In bewaring

De partijen willen van de gemeente weten welke hulpverleningsinstanties betrokken waren bij de bewoners van het huis, hoeveel meldingen of aangiften er afgelopen jaar over de man zijn binnengekomen en wat er gedaan is om de overlast tot een einde te brengen.

Op 4 oktober werd de 48-jarige Horinees voor de eerste keer gearresteerd, omdat hij een gevaar vormde voor zijn omgeving. Ruppert vraagt zich af of de burgemeester naar aanleiding van deze arrestatie heeft ingegrepen. "Als iemand een gevaar vormt voor zichzelf of zijn omgeving dan kan de burgemeester besluiten de persoon in bewaring te stellen of onder toezicht van de GGZ te plaatsen", legt hij uit.

Uitgebreid onderzoek

De fractievoorzitter heeft eerder vragen gesteld over de kwaliteit van zorg. "In 2016 kwamen een vrouw en haar kind om het leven en ook hier waren zorginstanties al langere tijd betrokken."

Na uitgebreid onderzoek bleek destijds dat er te laat is ingegrepen en dat er anders gehandeld had moeten worden. De partijen hopen dat de gemeente ook in dit geval een onderzoek zal instellen dat opheldering geeft over de situatie. De verdachte van de brand zit in ieder geval de komende twee weken nog vast.