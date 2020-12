Haarlemse buurt versierd met kleurrijke sjaals

HAARLEM - Jose Boelens liep vanmorgen een rondje in de buurt toen ze een sjaal zag hangen. "Ik dacht dat iemand hem was verloren, toen zag ik er nog eentje en dacht ik aan een speurtocht", vertelt ze aan NH Nieuws. Maar het bleek niet te gaan om een speurtocht...

Dat ziet ook Jose, als ze op een kaartje kijkt. "Ik ben niet kwijt geraakt! Neem me gerust mee als je het koud hebt, want ik hang hier om je warmte te geven."

Jose wist niet meteen wie ze had opgehangen, maar vond het wel leuk om er een paar op de foto te zetten. "Het is een mooi handschrift en de sjaals lijken zelf gebreid, ik denk dat er wel twaalf of veertien hangen, echt veel. De eerste zag ik op de Waddenstraat en toen aan de overkant van het zebrapad en in het parkje nog meer."

Ze besluit de foto's te delen in een besloten Haarlemse Facebookgroep. "Het is bijna 400 keer geliket en mensen vinden het allemaal super leuk, bijzonder en lief."

Wie o wie?

De maker(s) van de sjaals hebben zich nog niet gemeld. "Maar het zou gaan om een groepje breiende mannen en vrouwen die vaker sjaals ophangen."

Jose heeft zelf geen sjaal meegenomen, maar vindt het wel super leuk dat ze er hangen. "Mijn man wilde eigenlijk een andere kant op lopen, maar ik wilde toch nog even langs de sjaals."