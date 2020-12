N'tab grijpt naast WK-ticket op de 1000 meter

N'tab reed zijn 1000 meter in een tijd van 1.08,39 en was daarmee ruim een seconde langzamer dan winnaar Thomas Krol (1.07,36). Het podium werd gecompleteerd door Kai Verbij en Wesley Dijs. De top drie mag deelnemen aan het WK afstanden half februari in Heerenveen.

Grote verliezer

De grote verliezer in Heerenveen was Kjeld Nuis. De olympisch kampioen op deze afstand ging hard van start maar maakte op hoge snelheid een aantal misslagen in een binnenbocht. Daarna was hij kansloos voor een hoge klassering.