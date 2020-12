Opbrengst Alkmaars Kookboek van €75.000 verdeeld onder horecaondernemers

ALKMAAR - De gehele opbrengst van €75.000 euro van het Alkmaarse Kookboek wordt nog voor het einde van het jaar overgemaakt aan de horecazaken die mee hebben gedaan aan het Alkmaars Kookboek. Het doel van dit boek is om de Alkmaarse horecaondernemers in het zonnetje te zetten en te steunen in deze voor hen lastige tijd.

Het idee van het Kookboek kwam dit voorjaar van De Rotarcy Club Alkmaar Young Ambition (RAYA): ruim vijftig horecagelegenheden in Alkmaar geven het recept van hun favoriete recept prijs en samen vormen die het Alkmaarse Kookboek.

De RAYA konden rekenen op veel enthousiasme. Zo kregen ze direct veel steun vanuit het bedrijfsleven. De voorverkoop van het boek liep storm, ondanks dat het kookboek pas in september werd uitgebracht. "Er zijn al honderden boeken verkocht maar het gaat ook hard met de sponsoren die bijdragen. Het gaat eigenlijk boven verwachting en dat is supergaaf. We willen de horeca graag steunen met dit project. Ze hebben harde klappen gekregen", zei initiatiefnemer Gerben van de Poppe van RAYA in juli.

Het eerste échte exemplaar werd op 11 oktober, drie dagen voordat de horeca werd gesloten, overhandigd aan Gerard Joling in café 't Hartje. "Horeca is reuring en dat moet je hebben in een stad als Alkmaar", zei Joling destijds.

Groot succes

Het Alkmaarse Kookboek blijkt een groot succes. In totaal is €75.000 euro opgehaald. En die opbrengst wordt nog voor het eind van het jaar verdeeld onder de deelnemende horecaondernemers om hen te steunen die door de coronacrisis zijn getroffen.

Afnemers van het boek mogen zelf bepalen naar wie de opbrengst van hun aankoop ging. Daarmee steunen ze direct hun favoriete Alkmaarse restaurant of café.