Kalm begin van inleveractie vuurwerk in Velsen: "Politie en gemeente zijn klaar voor de jaarwisseling"

Het is onrustig geweest in de IJmond de afgelopen dagen. In Velsen-Noord ging zwaar vuurwerk de lucht in en werden vernielingen aangericht. Een nieuw protest enkele dagen later in Beverwijk na een oproep op sociale media werd in de kiem gesmoord door de aanwezigheid van een grote politiemacht.

Burgemeester Dales zei dat de inleveractie geen gevolg is van de ongeregeldheden vorige week. "Dat staat daar los van", zei hij bij de start van de actie. "Het was al langer mijn plan en heb dit ook besproken. Het succes van de actie in andere steden, met name in Alkmaar, is voor mij wel een trigger geweest."

Niet storm

Het loopt nog niet echt storm bij het begin van de actie. In het eerste uur komen vier mensen vuurwerk inleveren. "Het lag maar thuis en dan ben ik het liever kwijt", zegt één van hen.

Burgemeester Dales durft niet te zeggen of de actie een succes wordt. Hij hoopt het. "Ik snap het best als jongeren zeggen: Ik heb nu vuurwerk, dan ga ik het toch niet inleveren? Desondanks doe ik een oproep aan de jongeren geen vuurwerk af te steken. Het is gevaarlijk en de kans dat je gepakt wordt de laatste dagen van dit jaar, is groot."