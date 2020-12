Thomas (17) bouwt ziekenhuizen na in online spel voor het goede doel

PURMEREND - "Het is een soort sponsorloop in Minecraft. In plaats van rondjes rennen gaan we gamen", grijnst Thomas Bosch. Deze week bouwt de zeventienjarige Volendammer ziekenhuizen in Nederland na in het populaire online spel Minecraft. Dat doet hij samen met 150 anderen om geld op te halen voor het goede doel. Nu al zijn de resultaten indrukwekkend.