Ex-handhaver pleit voor avondklok: "Ik ben meerdere keren bekogeld met bommen"

ZAANSTAD - Verschillende burgemeesters roepen het kabinet op een avondklok in te voeren tijdens oud en nieuw. Een zware maatregel die al in meerdere landen is ingegaan. Theo* uit Purmerend, die tien jaar als boa werkte waarvan de laatste twee jaar in de Zaanstreek, pleit voor zo'n avondklok nadat hij vorig jaar aangevallen werd met vuurwerk. "Ik ben meerdere keren bekogeld met bommen."

ANP

Theo doet anoniem zijn verhaal aan NH Nieuws naar aanleiding van een oproep in het NH Radio-programma De Peiling: "Het kabinet moet een avondklok invoeren tijdens Oudejaarsavond? Eens of oneens?" "Eens 100 procent", vertelt Theo. "Ik ben twee jaar achter elkaar bekogeld tijdens de jaarwisseling met zwaar vuurwerk." En dat is Theo niet in de koude kleren gaan zitten. "Niet alleen werd ik bekogeld. Ze hebben ook een bom onder mijn elektrische auto gelegd en de laadpaal opgeblazen." De oud-boa, die als enige handhaver werkzaam was in één van de dorpen in de Zaanstreek, voelde zich niet gehoord door zijn werkgever. "De gemeente zei: 'het hoort bij je werk', en toen heb ik besloten om er mee te stoppen."

Quote "Ze liepen met bommen achter me aan. Dat doet wel wat met je..." Oud-Handhaver die werkzaam was in de Zaanstreek

Vooral nu het vuurwerk juist verboden is maakt Theo zich grote zorgen over zijn collega's. "Omdat het vuurwerk verboden is hier komt het nu vooral uit het buitenland en die illegale bommen zijn veel zwaarder en dus gevaarlijker." Ondanks dat Theo meerdere keren is bekogeld raakte hij niet gewond. "Ze liepen met bommen achter me aan en dat doet wel wat met je. Ik heb er een burn-out en PTTS (posttraumatisch stresssyndroom) aan overgehouden." Avondklok Theo gelooft dat een avondklok de rust op straat kan terugbrengen. "Als je een avondklok instelt, kan je op voorhand iemand aanhouden en je veiligheid garanderen", vertelt hij. "De maatschappij verhardt en dan kunnen ze wel zeggen, je kan als boa altijd de hulp inschakelen van de politie, maar die hebben het ook ontzettend druk." Inmiddels gaat het iets beter met Theo en is hij bezig zich om te scholen tot vrachtwagenchauffeur. *In verband met privacy is Theo een gefingeerde naam