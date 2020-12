'Motorcrossers crossen in 2021 weer op tijdelijke baan bij Kooypunt in Den Helder'

MIDDENMEER - Als het aan de motorcrossers ligt, crossen zij vanaf volgend jaar weer drie jaar op een tijdelijke crossbaan bij Kooypunt in Den Helder. Gert Meereboer van motorcrossclub Phoenix hoopt tegelijkertijd dat er in 2021 concrete stappen zijn gemaakt voor de komst van de definitieve motorcrossbaan in Middenmeer.

Precies een jaar geleden zag het er allemaal zo hoopvol uit voor de motorcrossers, toen de provincie grond in Middenmeer had verkocht aan particuliere investeerders. Op het terrein moest een definitieve motorcrossbaan komen. Maar voor het zover was, moest eerst het bestemmingsplan worden gewijzigd en moest een milieueffectrapportage worden opgesteld.

De gemeente Hollands Kroon verwachtte toen dat het bestemmingsplan halverwege 2020 zou zijn gewijzigd. Dat bleek iets te voorbarig. Er is deze zomer wel een voorstel voor een bestemmingsplan ingediend, dat van augustus tot en met oktober ter inzage lag. Op dit voorstel zijn 27 reacties binnengekomen, die nu inhoudelijk worden beoordeeld.

Na de beoordeling, eventuele aanpassingen aan het bestemmingsplan en een tweede ronde waarin het plan ter inzage zal liggen, wordt het bestemmingsplan voorgelegd aan de gemeenteraad. Dit proces zal waarschijnlijk nog maanden duren.

Volgend jaar

Gert Meereboer van motorcrossclub Phoenix hoopt dat het bestemmingsplan en de milieueffectrapportage voor de toekomstige baan op de hoek van de Alkmaarseweg en de Groetweg in Middenmeer volgend jaar goedgekeurd zijn. "We zijn hier al zo lang mee bezig dat een paar maanden er ook nog wel bij kunnen. Maar we kunnen wel roepen dat het zo snel mogelijk moet gebeuren - als het aan ons ligt, stonden we er gisteren al terwijl de tegenstanders ons er liefst helemaal niet zien - het moet vooral zorgvuldig gebeuren."