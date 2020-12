Schouten ook naar 5000 meter op WK afstanden, Visser faalt

HEERENVEEN - Irene Schouten heeft in Heerenveen op de 5000 meter een startbewijs veroverd voor de WK afstanden half februari in Thialf. De schaatsster uit Andijk reed op de langste afstand de snelste tijd voor Carlijn Achtereekte. Provinciegenote Esmee Visser uit Beinsdorp werd derde en dat was opnieuw niet genoeg voor plaatsing.

Esmee Visser was de grote verliezer het kwalificatietoernooi. De olympisch kampioene op de 5000 meter kwam met een tijd van 6.59,15 niet verder dan de derde plek. Voor de WK afstanden waren maar twee startbewijzen beschikbaar op dit onderdeel. Op de 3000 meter greep de schaatsster uit Beinsdorp met de zesde tijd (4.02,23) ook al naast een WK-ticket en een startbewijs voor de twee wereldbekers in januari.

Irene Schouten, Nederlands kampioene op 5000 meter, reed met 6.51,45 de beste tijd. Achtereekte, olympisch kampioene op de 3000 meter, finishte als tweede in 6.55,90. De 28-jarige Schouten pakte eerder op de 3000 meter met de tweede tijd ook al een WK-ticket . De Andijkse verzekerde zich eveneens van een startbewijs voor de EK allround half januari in Heerenveen.

Visser kwam teleurgesteld voor de camera van de NOS. "Deze race was slecht, bar slecht. Ik heb er zelfs tijdens de rit aan gedacht om uit te stappen." Visser bekende dat ze in haar eerste seizoen bij Team IKO een lastige tijd heeft doorgemaakt. "Ik ben in het voorseizoen gewoon niet fit geweest. Ik zat tegen overtraindheid aan, of misschien ben ik het wel geweest. Mijn lichaam moet nu eigenlijk een 'reset' krijgen en weer op nul beginnen. Maar dat lukt pas na dit seizoen in de zomer, als ik echt een keer rust neem."

"Voor mij is dit een seizoen om snel te vergeten. Aan de andere ook weer niet, want ik heb heel veel geleerd. Een loopbaan gaat met ups en downs en dit zijn mijn eerste grote downs. Daar word ik alleen maar sterker van", aldus Esmee Visser.