Dit is de mooiste kersttuin van Amsterdam-Noord

AMSTERDAM - In Amsterdam-Noord is de kerst pas voorbij als de prijs voor mooiste kersttuin is uitgereikt. De Tolhuistuin deed een oproep aan alle Noordelingen om foto's op te sturen van wat zij de mooist verlichte tuin in Noord vinden. En dat is vooral in Tuindorp Oostzaan nog niet makkelijk kiezen. Acteur Koos van Buurtsoap de Wasserette ging samen met Rudolf op pad om de kerstbokaal te overhandigen.