2020 in vijf bijzondere nieuwsgebeurtenissen in de regio Haarlem

HAARLEM - 2020 stond volop in het teken van corona. Toch gebeurde er, ook in Haarlem en omstreken, genoeg ander nieuws dat bij NH Nieuws de volle aandacht kreeg. De redactie maakte een impressie van de belangrijkste nieuwsgebeurtenissen van 2020.

NH Nieuws

Rode vlag en drenkeling bij Zandvoort Ongekende drukte, muistroming en hoge temperaturen bleken afgelopen zomer een gevaarlijke cocktail op de Noord-Hollandse stranden. Begin augustus werden de stranden zo druk met mensen die normaal gesproken misschien naar het buitenland zouden gaan op vakantie, dat de rode vlag moest worden gehesen langs de volledige kust. De verschillende reddingsbrigades hadden simpelweg niet meer genoeg overzicht over de kolkende mensenmassa om mensen die in de problemen kwamen op tijd uit het water te halen. In Zandvoort ging dat tragisch mis. Nadat toegangswegen al vroeg 's morgens werden gesloten spoelde toch een jongen aan op het strand, die onderweg naar het ziekenhuis helaas overleed. Het verdrietigste was dat terwijl de jongen verdronk, overleg gaande was over het hijsen van de rode vlag.

Drukte op het strand in Zandvoort - NH Nieuws / Paul Tromp

Formule 1 gaat niet door Helaas voor de fans die hier al jarenlang naar uitkeken: vanwege het coronavirus ging de Formule 1 op het circuit van Zandvoort dit jaar niet door. Er werd al een tijd over gespeculeerd, mede omdat eerdere races al geschrapt waren. Zandvoort werd daardoor plots de eerste race op de kalender. De nieuwe datum ligt op 1 september 2021. Haarlemmer ziet enorme slang in Kloppersingel Het meest gelezen verhaal op ons Haarlem-platform dit jaar is het interview met Haarlemmer Bruce, die een melding maakte van een gigantische slang. Hij schrok zich een ongeluk toen hij aan de Kloppersingel een gigantische slang onder de brug door zag zwemmen. Hij twijfelde even of hij het wel goed had gezien, maar toen het beest z'n kop boven water stak wist hij het zeker. De Dierenambulance in de regio twijfelt echter aan zijn verhaal: het water is namelijk veel te koud. Een paar dagen later ligt er toch een kadaver in een Haarlemse gracht, wat verdacht veel lijkt op een stuk van een slang. De specialisten kunnen helaas geen uitsluitsel geven. Tekst gaat door onder video

Haarlemmer Bruce zag tijdens het vissen een enorme slang in de Kloppersingel - NH Nieuws

Juf Ingeborg breit 23 poppetjes die op 'haar' kleuters lijken Juf Ingeborg uit Haarlem miste tijdens de eerste lockdown de kinderen die in haar klas zaten zo erg, dat ze poppetjes breide die op ze lijken. "Het was allemaal op stel en sprong dat de school dichtging. Het overviel me allemaal zo. De kinderen waren niet meer op school. En ik mis ze zo", vertelde ze tegen NH Nieuws. Juf Ingeborg ging nadat NH Nieuws over haar berichtte de hele wereld over. Weken later kreeg ze nog berichtjes dat ze was meegenomen in bulletins van internationale nieuwszenders. 'Mister Bigg' weer terug bij zijn baasje Danny Het waren bange weken voor Danny en zijn hond Mister Bigg. De hond was in beslag genomen nadat twee handhavers een melding maakten dat Danny hem zou mishandelen. Het Openbaar Ministerie seponeerde de zaak echter en zo werd het tweetal toch weer herenigd. Het levert hartverwarmende beelden op: de hond lag immers eindelijk weer op zijn vertrouwde plekje.