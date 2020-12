Smet op de kerstdagen: Mike (17) werd van zijn fiets gereden, van dader geen spoor

De 17-jarige Mike stapte op Tweede Kerstdag na een gezellig kerstdiner nog even op de fiets om naar zijn vriendin te gaan. Maar vanaf de Bierkade in Enkhuizen schoot een auto de hoek om zonder verlichting. "Hij is tegen de motorkap gesmakt en op de grond terechtgekomen", vertelt vader Roelof. Naast schade aan de fiets houdt Mike er ook een kneuzing aan zijn heup en knie aan over.

Het gezin is geschrokken, maar een gevoel van verontwaardiging overheerst. "Hoe kun je iemand van zijn fiets afrijden en hem op straat laten liggen?", vraagt Roelof zich hardop af. "Het had heel anders af kunnen lopen. Het hoort niet bij kerst om zomaar door te rijden, nee je stapt netjes even uit en vraagt hoe het gaat."

Zonder verlichting

Volgens Mike is hij aangereden door een donkerblauwe BMW. "Doordat de auto geen verlichting had was het lastig te zien voor hem." Het gezin werkt gezamenlijk in het eigen schadebedrijf en weet er het nodige van. "De auto had een kofferbak dus het moet een 'sedan' of 'coupe' zijn. Doordat de fiets is geraakt moeten er krassen te zien zijn aan de linkervoorzijde."

Het gezin hoopt met een oproep of Facebook met de bestuurder in contact te komen. Ook zijn alle concullega's al benaderd. "We hebben andere schadebedrijven gevraagd met ons mee te kijken naar het type auto. Als die zich meldt met schade hopen we hem te kunnen spreken."

Naast de schade aan de fiets, het mobieltje van zoon Mike en de kleding, verwacht de familie vooral een excuus. "Ik hoop dat diegene zich beseft dat het niet zo slim is om zomaar door te rijden en zich komt melden. Een 'sorry' is op zijn minst op zij plaats."