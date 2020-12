Het sportmoment van Rosalie van der Laan: plotseling naar Maccabi Tel Aviv

“Op 2 januari 1990 werd ik gebeld door een collega van de redactie in Alkmaar. De sponsor van Den Helder – dat jaar Commodore – wilde betalen als de omroep een verslaggever met de basketballers mee wilde sturen naar Israël. Van de Alkmaarse redactie had niemand tijd of zin om op zo’n korte termijn met de club mee te reizen dus belden ze mij als gekende basketballgek. De volgende dag zat ik plotseling in het vliegtuig naar Tel Aviv.”

“Hoewel ik toen nog geen deel uitmaakte van de sportredactie verzorgde ik wel eens een item voor de radio met de toen gebruikelijk cassetterecorder. Dat monteerde ik dan rustig, al dan niet met behulp van een technicus, als ik terug was in de studio. Ik had nog nooit een item door hoeven te spelen via een telefoonlijn en ook had ik nog nooit live in de uitzending via de telefoon wat verteld over een wedstrijd. Ik kreeg van de techniek een reportofoon mee voor het doorsturen van de items, met extra telefoonadapters want het was niet duidelijk wat voor een telefoonaansluiting ik in het hotel in Tel Aviv aan zou treffen. Mobieltjes en internet werden in die tijd nog niet gebruikt.”

“Als basketballploeg, met iedereen die erbij hoorde, werden we op het vliegveld in Tel Aviv

apart genomen en kregen we dankzij de aanwezigheid van mensen van Maccabi de ‘korte’

ondervraging door de douane, wat nog altijd vrij lang duurde en behoorlijk intimiderend

was. Zoals ook de aanwezigheid van al die gewapende militairen op elke hoek intimiderend was. ‘s Avonds kon er getraind worden in Yad Eliahu, het imposante onderkomen van Maccabi. Een hal waar 10.000 toeschouwers in kunnen, een flink verschil met De Slenk in Den Helder, waar er met wat proppen plek was voor 1500 man."

"Na die training interviewde ik Ton Boot. Omdat de verbinding in eerste instantie niet tot stand wilde komen, kostte het mij het nodige zweet en tranen om het interview in Amsterdam te krijgen. In de ochtenduitzending vertelde ik daarna live wat over de aankomst in Israël en over de training, waarna dat interview met Boot werd ingestart.”