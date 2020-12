Elf kilo vuurwerk ingeleverd bij inleverpunt Uithoorn: "Alle beetjes helpen"

UITHOORN - Van de bijna 75 kilo vuurwerk die in twee dagen tijd door de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland is ingezameld , is ongeveer 15 procent ingeleverd bij het inleverpunt in Uithoorn. In totaal werd daar 11 kilo vuurwerk achtergelaten, waaronder zwaar knalvuurwerk.

Om te voorkomen dat de zorg, die door de coronacrisis flink onder druk staat, ook veel vuurwerkslachtoffers te verwerken krijgt, geldt tijdens en rond de jaarwisseling dit jaar een algeheel vuurwerkverbod. Inwoners van Amsterdam, Ouder-Amstel, Uithoorn en Aalsmeer werd daarom de gelegenheid geboden om hun vuurwerk inleveren. Behalve op twee locaties in Amsterdam kon ook bij het evenemententerrein in de Uithoornse wijk Legmeer vuurwerk worden ingeleverd.

Een woordvoerder van de gemeente Uithoorn laat weten dat er behalve consumentenvuurwerk , dat andere jaren rond oud en nieuw legaal mag worden afgestoken, ook zwaarder (illegaal) vuurwerk is ingeleverd. Zo werden er meerdere shells en vlinders afgestaan. Bij de inzamelpunten in Amsterdam werden ook cobra's en nitraten ingeleverd.

Alle beetjes helpen

Hoewel ook de burgemeester erkent dat het ingeleverde vuurwerk waarschijnlijk een fractie is van de voorraden die mensen achter de hand houden, is hij 'tevreden met het resultaat'. "Het weer zat zondag helaas niet mee met de storm en regen, maar alle beetjes helpen."

Volgens een woordvoerder van buurgemeente Aalsmeer is de opbrengst in lijn met de opbrengst van inleveracties elders in het land, zoals die in Alkmaar. Op de vraag waarom er niet meer is ingeleverd, moet de gemeente het antwoord schuldig blijven. "Misschien hadden mensen geen vuurwerk of houden ze het toch liever in eigen beheer, we weten het echt niet."