Gooi en Vechtstreek wil militaire hulp in zorg, maar legt vinger niet op zere plek

Gisteravond meldde Nieuwsuur dat de voorzitter van het Veiligheidsberaad Hubert Bruls verwacht dat de regio's Gooi en Vechtstreek en Gelderland-Midden vandaag een beroep op militaire bijstand zouden doen. Gisteren deden de regio's Groningen en Twente dat al, maar volgens Bruls stijgt de nood in meer regio's, waarbij hij onder meer naar Gooi en Vechtstreek verwijst. "Het is alle hens aan dek om te zorgen dat er voldoende zorg geboden kan worden", aldus Bruls, die ook burgemeester van Nijmegen is.

Een woordvoerder van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek bevestigt tegenover NH Nieuws dat er inmiddels een aanvraag is ingediend. "Die aanvraag wordt vanavond besproken in het Veiligheidsberaad", verwijst ze naar het overleg waaraan behalve de voorzitters van de 25 Nederlandse veiligheidsregio's ook minister van Justitie Ferd Grapperhaus deelneemt. "Het is een landelijk probleem", benadrukt de woordvoerder, "dus daar wordt afgestemd welke aanvragen wel en welke aanvragen niet gehonoreerd worden."

Verzorgend personeel gevraagd

De woordvoerder meldt dat er een aanvraag is ingediend voor 'verzorgend personeel', al weet ze niet om hoeveel extra handen er is gevraagd. Hoewel het volgens voorzitter Bruls 'logisch' is om in eerste instantie een beroep te doen op het Rode Kruis, zou de inzet van Defensie in dit geval meer waarde hebben omdat zij - in tegenstelling tot het Rode Kruis - medisch specialisten in dienst heeft. In Groningen en Twente is inzet van Defensie vooral gewenst in verpleeg- en verzorgingshuizen.

Op de vraag of dat ook geldt voor de Gooi en Vechtstreek moet de woordvoerder het antwoord schuldig blijven. "De capaciteit in sommige zorginstellingen is onvoldoende", zegt ze zonder in detail te treden over de plekken waar de nood het hoogst is. Details over de aanvraag kan ze evenmin geven, waardoor onduidelijk blijft om hoeveel extra handen de regio verlegen zit. Wel zegt ze er rekening mee te houden dat de aanvraag niet, of slechts gedeeltelijk wordt gehonoreerd. "Dat is niet uitzonderlijk, dat gebeurt wel vaker, want het is een landelijk probleem dat we met elkaar moeten oplossen."

Nog geen nood aan de man

Opvallend is dat grote zorginstellingen en zorgkoepels in 't Gooi nog geen behoefte hebben aan bijstand van militairen of Rode Kruis-vrijwilligers. "Op dit moment is er nog geen behoefte aan", aldus een woordvoerder van zorgkoepel Amaris. "Maar dat kan natuurlijk met de dag veranderen." Ook Inovum, dat aan het einde van de zomer na een uitbraak in het Hilversumse verzorgingshuis Gooiers Erf nog stond te springen om militaire bijstand, laat weten dat er 'nu geen behoefte is aan het leger'.

Volgens de zorgkoepels lukt het hen de zorg voor zieke en niet-zieke bewoners rond te krijgen mede dankzij Extra Handen voor de Zorg. Dat is flexpool waar zorgorganisaties een beroep op kunnen doen als ze, bijvoorbeeld door hoog ziekteverzuim, zelf onvoldoende personeel beschikbaar hebben om de zorg voor bewoners te garanderen.

Zelfs de Tergooi-ziekenhuizen in Hilversum en Blaricum houden het hoofd momenteel nog op eigen kracht boven water, laat een woordvoerder weten. "Onze roosters krijgen we momenteel nog op orde, mede door het afschalen van de reguliere zorg." Omdat ziekenhuizen door het hele land vorige week besloten de niet-acute, planbare zorg tijdelijk stop te zetten, kunnen ze een beroep doen op personeel dat anders belast zou zijn met dat type zorg.