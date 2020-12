Het sportmoment van Frank van der Meijden: Wereldkampioene Sarah Göbel

SCHERMERHORN - In de laatste dagen van dit jaar blikken de makers van NH Sport terug op 2020. Welk sportmoment is ons bijgebleven van dit jaar? In aflevering 11 het verhaal van verslaggever/redacteur Frank van der Meijden.

Sarah Göbel / Frank van der Meijden

"Ik ben in mijn leven zowel als journalist als liefhebber al naar menig kickboksevenement of bokswedstrijd geweest, maar het gala van kickboksorganisatie Enfusion van afgelopen oktober gaat toch wel de boeken in als een van mijn meest memorabele vechtavonden van dit jaar. Van een kolkende mensenmassa in bijvoorbeeld Ahoy of de Ziggo Dome was deze dag geen sprake. Op een druilerige zaterdagavond in Schermerhorn had ik een afspraak met kickboksster Sarah Göbel."

Sarah Göbel (rechts) strijd voor de wereldtitel tegen Sheena Widdershoven - Enfusion

"Ik sprak eerder die week al met Sarah over haar aanstaande gevecht om de wereldtitel in de klasse tot 67 kilogram. De 29-jarige Wormerveerse was verrassend en verfrissend eerlijk over de impact van de coronacrisis op haar leven. Niet alleen op sportief gebied was het voor haar moeilijk om de motivatie hoog te houden, ook in de privésfeer was het alle hens aan dek. Göbel had namelijk net een nieuwe zaak geopend in Assendelft en zat duidelijk met haar gedachten op meerdere fronten. Maar in een door coronamaatregelen akelig lege sporthal De Mijse kon Göbel dat weekend al haar frustraties eruit gooien."

Wedstrijdspanning "Aangekomen in Schermerhorn ontmoette ik Sarah in de kleedkamers van het sportcomplex. Ik had, misschien wel wat naïef, naar aanleiding van onze eerdere gesprekken een vrolijke en opgetogen vechtster verwacht, maar al bij binnenkomst zag ik duidelijk de wedstrijdspanning op het gezicht van Sarah. Ik mocht haar voor de wedstrijd filmen, maar het interview deden we na afloop om haar zo niet te veel te storen in voorbereiding op het titelgevecht. Ze vocht die avond tegen de Brabantse Sheena Widdershoven, een tegenstander waar ze al een keer van had gewonnen en dus was het vertrouwen groot bij Sarah." Tekst gaat verder onder de foto

Göbel (rechts) vecht voor de wereldtitel - Enfusion

"Als een van de amper vijftig aanwezigen zag ik Sarah met veel moeite aan haar partij beginnen. Later vertelde ze mij dat ze er in eerste instantie gek genoeg 'eigenlijk helemaal geen zin in had'. Misschien zaten haar gedachten in die eerste ronde nog ergens anders? Misschien nog bij haar nieuwe zaak? Uiteindelijk, mede door de fanatieke aanmoedigingen van haar coach Ibrahim, ging het lopen bij Sarah en knokte ze zich letterlijk terug in de wedstrijd. Er klonk een zucht van opluchting toen na vijf ronden Sarah werd uitgeroepen tot winnaar en dus de nieuwe wereldkampioen in de categorie tot 67 kilogram bij Enfusion."

"Na haar partij verscheen ze vol trots met een brede glimlach én met haar kampioenschapsriem voor de camera. De wedstrijdspanning was verdwenen en tegenover mij zat weer de vrolijke en enthousiaste Wormerveerse. Een gevoel van trots en opluchting overheerste bij Sarah. Het was voor haar de perfecte afsluiting van een bewogen periode. Het overwinnen van haar mentale obstakels tijdens deze ronduit vervelende coronacrisis en de wereldtitel als beloning, zouden uiteindelijk ook mij een bepaalde positieve energie geven voor de toekomst." Bekijk hieronder het hele item met kickboksster Sarah Göbel

Sarah Göbel is wereldkampioen - NH Sport/Frank van der Meijden

