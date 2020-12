2020 in zeven bijzondere fragmenten op NH Radio

Op NH Radio hoorde je afgelopen jaar niet alleen het laatste nieuws, maar ook bijzondere reportages, aangrijpende verhalen en natuurlijk opmerkelijke bellers. Het jaar in zeven bijzondere fragmenten.

NH Sport/Tom van Midden

1. Een opmerkelijke bekentenis Een opmerkelijke bekentenis van een bloemkoolboer in het programma De Ontbijttafel. Op de vraag hoe de boer zijn bloemkool het liefst eet, krijgt presentator Pieter Kok een antwoord dat hij niet verwachtte...

2. Een verbluffend resultaat June Hoogcarspel zamelt samen met de lusiteraars van haar radioprogramma June tot Twaalf geld voor de voedselbanken in Noord-Holland. Als het resultaat bekend word gemaakt, kan June het bijna niet geloven.

3. Beller Marja doet het op haar eigen manier In het programma Lunchroom roept Patricia Nagelkerke luisteraars op te delen hoe zij de moed er in houden tijdens de coronacrisis. Puzzelen? Wandelen? Breien? Beller Marja heeft zo haar eigen idee...

4. Eindelijk weer optreden In de Toneelschuur in Haarlem staat eindelijk weer een voorstelling op de agenda. Bijna drie maanden lang bleven de deuren gesloten vanwege de coronacrisis, maar nu mag het weer. Al is alles anders. Een reportage van Arend de Geus.

5. Nieuwslezer even van zijn à propos Gert-Jan Meijer leest op maandag 9 november, net als altijd, het nieuws op de radiozender van de lokale omroep LOS Den Helder. Maar dan is het plotseling een énorm kabaal te horen...

6. Ontsnapt uit verzorgingshuis Na maanden verplicht binnen te hebben gezeten in verzorgingstehuis De Zandstee in 't Zand, kon de 89-jarige Wim van Duin er vorige week niet meer tegen. Hij pakte zijn fiets en ging om half zeven 's ochtends een rondje rijden. Wim werd echter gezien en moest zijn actie bekopen met twee weken isolatie. "Hij zit er helemaal doorheen. Is woest en verdrietig tegelijk", vertelt zijn dochter Jolanda in het programma Spitstijd.

7. 'De man' tijdens corona Hoe gaat het eigenlijk met 'dé man' in deze tijd van corona? De man kan geen boeren, scheten en vieze grappen meer maken want samenkomen met de mannen gaat niet meer. Is er hoop voor de man na en tijdens corona? Sjoerd Hilarius zocht het uit en ging op pad met 'oerman' Maarten Moens uit Zwaag.