Hier laat zorgpersoneel in het noorden van de provincie zich straks vaccineren

NOORD-HOLLAND - De 25 locaties waar gevaccineerd gaat worden zijn bekend: op 8 januari wordt gestart in Houten, maar op 18 januari begint het vaccineren ook in in onze provincie. In Huizen, Schiphol, Amsterdam, Purmerend worden vaccinatielocaties opgebouwd en NH Nieuws nam vandaag een kijkje in Alkmaar. Over drie weken ontvangen hier zorgmedewerkers uit het noorden van Noord-Holland de eerste prik tegen het coronavirus.

Rond 11 januari is de locatie operationeel, maar dan worden de vaccins nog aangeleverd - NH Nieuws/ Maaike Polder

Op het festivalterrein aan de Olympiaweg in Alkmaar wordt de vaccinatielocatie gebouwd. Hier komen zeven ‘prikstraten’, waarvan er de komende tijd vier worden gebruikt. Het aantal prikken dat per uur gegeven kan worden ligt flink lager dan bij een normale vaccinatie. "Normaal geven we er zo'n zestig per uur, nu tusssen de 20 en 25. Dit heeft te maken met de afstand die moet worden gehandhaafd en dat de mensen na de vaccinatie een kwartier in een wachtkamer moeten zitten, om eventuele reacties te bekijken”, legt Harry Katstra van GGD Hollands-Noorden uit. Vanaf 18 januari zullen op deze locatie zo’n 16.000 tot 17.000 mensen gevaccineerd worden die werken in de thuiszorg, gehandicaptenzorg en verpleegzorg. Drie weken later ontvangen zij een tweede prik die noodzakelijk is voor de werking van het Pfizer-vaccin. Katstra en operationeel manager Els Tol leidden NH Nieuws rond. Texel Er mag per veiligheidsregio op dit moment maar een vaccinatielocatie worden aangewezen, en dat kan nog best eens problemen opleveren voor zorgpersoneel dat bijvoorbeeld op Texel woont en werkt. Job Leeuwerke van Omring, een zorgorganisatie in de kop van de provincie, zegt dat Omring er alles aan doet om de vaccinaties te faciliteren. Hoe precies, dat weet hij nog niet, want een bus charteren waar al het zorgpersoneel in zit, is ook niet het slimste idee. Tekst gaat door onder de video.

Dit wordt de priklocatie in het noorden van de provincie - NH Nieuws

Ook op andere plekken in de provincie worden dit soort centra opgericht. Zo wordt de XL-teststraat op Schiphol deels gebruikt als vaccinatielocatie. Op parkeerterrein P4 van Schiphol staan nu twee testpaviljoens, waarvan een de vaccinatiehal wordt. In Purmerend zal het vaccineren gedaan worden in het sportcomplex De Beuk. In Amsterdam zal de RAI als vaccinatiecentrum dienen, daar worden nu ook de coronatesten uitgevoerd. In Huizen zal ook een locatie komen. De GGD maakt de exacte plek woensdag bekend. "Vandaag is per post aan omwonenden de locatie bekend gemaakt. We volgen de landelijke tijdlijn voor ons vaccinatieplan." Andere landen In andere landen is deze maand nog begonnen met het vaccineren. Nederland start veel later. René Stumpel, directeur van de GGD Gooi en Vechtstreek, legde eerder bij NH Nieuws uit waardoor dit komt. Het kost volgens hem tijd om goed met het Pfizer-vaccin te werken, de GGD moet een aantal dingen regelen. "We moeten meer registreren dan we dachten. Normaal gesproken heeft een vaccin een zogeheten 'batch' die gescand kan worden, maar het Pfizer-vaccin niet. Dat is waar wij ons ICT-systeem op moeten aanpassen”, legt Stumpel uit.