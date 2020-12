Opgesloten voor goed doel: "We gaan voor 7.000 euro, maar tien zou geweldig zijn!"

LANGEDIJK - "En 5-4-3-2-1", klinkt het enthousiast uit de mond van wethouder Nils Langedijk en uit de monden van de drie DJ's in De Schelvis in Zuid-Scharwoude. De wethouder staat buiten in de stromende regen en draait de sleutel om terwijl binnen de eerste plaat wordt ingestart: Let me entertain you van Robbie Williams. "De deur is op slot en ik neem de sleutel mee naar huis!", grapt Langedijk, met een koptelefoon op en een microfoon in de hand.

Het is de aftrap van de actie 'Serieus Langedijk' en de keuze voor juist die plaat is natuurlijk niet toevallig. Entertainen is één van de dingen waar het de komende vijf dagen om draait, valt te lezen bij Langedijk Centraal.

Vijf mannen die zich vijf dagen laten opsluiten om radio te maken en geld in te zamelen voor een goed doel. Het idee is nauwelijks origineel te noemen, maar daarom niet minder sympathiek of nuttig. Hoe leuker de DJ's het maken hoe meer er wellicht wordt gedoneerd via serieuslangedijk.nl of aan de deur.

Voedselbank

Het goede doel waar het om te doen is, is voedselbank Langedijk. Die hoopt met de opbrengst één van de wensen te kunnen vervullen. "Als er geld voor ons overblijft willen we graag een ruimte waar bijvoorbeeld bevroren vis naar kleinere porties onverpakt kan worden, daar sparen we nu voor", zo laat Carla van Hoorn van voedselbank Langedijk aan Langedijk Centraal weten.

"Er zijn op dit moment veel mensen die steun nodig hebben en daar willen aan meehelpen. We willen echt zes- a zevenduizend euro ophalen, maar als we over de tien gaan is het te gek" vertelt Didier Ruijters, die samen met Ruben Gieling, Thomas Lute, Nicky Roosen en Stef Callenbach het initiatief nam voor Serieus Langedijk.

Na een mislukte livestreamsessie door problemen met de internetverbinding werd geopperd dan maar radio te gaan maken. En dat viel in de smaak bij zowel de groep als bij het publiek.

De mannen worden omringt door een indrukwekkende stapel techniek die er voor zorgt dat niet alleen alles goed te horen is, maar ook prima te volgen is qua beeld. Wie wil kijken of luisteren kan terecht op serieuslangedijk.nl. De inhoudelijke plannen waren groter, maar moesten vanwege de aangescherpte coronaregels worden terug geschaald.

"We hadden heel veel gasten waaronder een aantal redelijk bekende radio-DJ's, maar nu moeten we alles zelf doen. Er is een slaapschema zodat er altijd minimaal twee mensen live zijn. Dan de derde even vier uurtjes slapen en moet-ie weer!" lacht Ruijters.