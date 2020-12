Opnieuw forse economische klappen voor regio's Haarlemmermeer en Amsterdam

HAARLEMMERMEER - De economische groei in het derde kwartaal van dit jaar in de regio's Amsterdam en Haarlemmermeer is sterk gedaald ten op zichte van dezelfde periode vorig jaar. Uit de nieuwste cijfers van het CBS blijkt dat de krimp zelfs hier het sterkst is, vergeleken met andere regio's in het land.

Haarlemmermeer spant de kroon. De economische groei nam hier in het derde kwartaal af met 19 tot 21 procent. Ook in het tweede kwartaal van dit jaar kreeg Haarlemmermeer het flink te verduren met de grootste economische krimp van alle regio's in het land. De belangrijkste oorzaak is het wegvallen van bedrijvigheid op en rond Schiphol door de coronacrisis. De hotelbranche in Haarlemmermeer luidde in oktober al de noodklok omdat het water de hoteliers aan de lippen stond.

Steun Amstelveense ondernemers

De economie in de regio Amsterdam kromp volgens het CBS in het derde kwartaal met 6 en 7 procent. De gemeente Amstelveen wil daarom de lokale ondernemers in januari opnieuw financieel steunen, zonder dat ze die terug hoeven te betalen. Er is vanuit het Lokale Corona Noodfonds 1 miljoen euro beschikbaar gesteld voor noodlijdende bedrijven in het MKB.

Volgens wethouder Floor Gordon van Economische Zaken gaat het hier om een voor Nederland unieke regeling. "Het bieden van extra financiële steun voor lokale ondernemers bleek lastig vanuit rijksregelgeving. Iedere vorm van financiële steun vanuit de gemeente zou als omzet verrekend worden met Rijkssteunmaatregelen. Daardoor zou meer dan 80% van de lokale middelen indirect terugvloeien naar Den Haag."

Bedrijven die in aanmerking komen voor steun in de rug zijn de horeca, de evenementenbranche en de detailhandel. Supermarkten, bouwmarkten, webshops zijn uitgezonderd van de regeling. En verder komen alleen ondernemers in aanmerking die vijftig werknemers in loondienst hebben en kosten hebben gemaakt om te voldoen aan de anderhalvemetersamenleving.