Automobilist ramt Kattenbrug in Kortenhoef

KORTENHOEF - Een automobilist is vannacht tegen de reling van de Kattenbrug in Kortenhoef gereden. De auto is flink beschadigd geraakt bij het ongeluk, maar de automobilist is er zonder noemenswaardig letsel vanaf gekomen.

Politie Wijdemeren

Nadat de politie rond 1.10 uur een melding kreeg dat een auto tegen de brug op de Kortenhoefsedijk was gereden, gingen agenten poolshoogte nemen. Op de brug troffen ze een beschadigde BMW i3 aan, al was de bestuurder in geen velden of wegen te bekennen.





Politie Wijdemeren

De politie ging daarop op zoek naar de automobilist, en deed een getuigenoproep. Korte tijd later bleek dat 'andere instanties' de bestuurder naar huis hadden gestuurd, schrijft de politie Wijdemeren op Twitter.

De bestuurder heeft zich later in de nacht op het politiebureau gemeld. Welke instanties hem naar huis hadden gestuurd, is niet bekend. De verzekering handelt de schade aan de brug af.