Bijna 75 kilo vuurwerk ingeleverd bij inzamelactie Amsterdam

AMSTERDAM - In Amsterdam is verdeeld over twee dagen bijna 75 kilo vuurwerk ingeleverd. De veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland organiseerde de inzamelactie waarbij vuurwerk ingeleverd kon worden zonder boete of een strafblad te krijgen.

Dit jaar mag er geen vuurwerk afgestoken worden met de jaarwisseling, daarom hebben meerdere gemeentes en veiligheidsregio's opgeroepen om het vuurwerk in te leveren. Op de eerste dag, afgelopen woensdag, werd in Amsterdam 42,6 kilo vuurwerk ingezameld. Er werden onder andere cobra's ingeleverd, vuurwerk dat eerder ook al verboden was in Nederland. Ook werd 4,3 kilo aan noodseinen ingeleverd, dat is niet illegaal en is bedoeld om af te steken voor het geven van een noodsignaal, bijvoorbeeld op zee.

Volendammer

Vandaag werd er 32 kilo aan vuurwerk opgehaald. Een Volendammer nam met een bijdrage van 6 kilo een aardig deel voor zijn rekening. Eerder werd er al vuurwerk ingeleverd in Alkmaar. Daar kon begin december vuurwerk worden 'omgeruild' voor een oliebol.