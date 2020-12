Owen Wijndal: "Je gaat nu met een vervelend gevoel de vakantie in"

UTRECHT - AZ eindigde 2020 met een zware domper door het late gelijkspel op bezoek bij FC Utrecht. De 2-2 van Dalmau viel in de 94ste minuut van de wedstrijd. "Als je het zo weggeeft, dan is het inderdaad een vervelend einde van deze seizoenshelft", vertelt verdediger Owen Wijndal voor de camera van NH Sport.

Owen Wijndal: "Er had zeker meer in ingezeten, vooral als je kijkt naar het begin van het seizoen" - NH Nieuws

"Je gaat nu ook wel met een vervelend gevoel de vakantie in", vervolgt de linksback van de Alkmaarders. "Ik denk sowieso dat we na de 2-1 te veel naar achteren liepen. We gaven hen de ruimte om lange ballen te geven, je weet dan dat het lastig gaat worden. Er ontstond een kluts-situatie en hij viel goed voor Utrecht."

Wijndal blikt terug op de eerste seizoenshelft van AZ. Volgens hem had er meer ingezeten dan de huidige vijfde plek op de ranglijst. "Helemaal als je kijkt naar het begin van het seizoen, op de manier hoe we wedstrijden hebben weggegeven. De laatste weken waren we goed bezig met overwinningen. Ik denk dat we daar goed op kunnen terugkijken, alleen deze wedstrijd is dan zuur."

