Zure afsluiter 2020 voor AZ, FC Utrecht slaat in blessuretijd toe via Dalmau

UTRECHT - AZ is het jaar 2020 met een zuur gevoel geëindigd door het late gelijkspel in de inhaalwedstrijd tegen FC Utrecht. In de eerste helft kwam Utrecht op voorsprong via Eljero Elia, maar na rust leken Teun Koopmeiners en Calvin Stengs orde op zaken te stellen. Adrian Dalmau scoorde uiteindelijk in de 94ste minuut de gelijkmaker voor Utrecht: 2-2.

"Nog één keer knallen en dan goed het jaar uitgaan", zei AZ-trainer Pascal Jansen in aanloop naar het duel met FC Utrecht. De Alkmaarders probeerden in de beginfase de woorden van hun oefenmeester kracht bij te zetten. Zo verraste Jesper Karlsson na zeven minuten bijna Eric Oelschlägel in de korte hoek. De Duitser kon de bal tegenhouden.

Teun Koopmeiners dwong de doelman tien minuten later tot een redding uit een vrije trap. Verder waren er weinig noemenswaardige momenten. Mark van der Maarel stuurde na dertig minuten Eljero Elia die Marco Bizot makkelijk omspeelde en scoorde. Elia werd afgevlagd voor buitenspel, maar de VAR keurde zijn goal uiteindelijk goed: 1-0. Enkele minuten later kreeg Utrecht een kans via Gyrano Kerk. Na een solo schoot de aanvaller voor het doel van AZ langs.

