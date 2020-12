Bakkie Pleur: Koopmeiners en Bazoer smaakmakers eerste seizoenshelft

ZANDVOORT - "Riechedly Bazoer viel mij echt op. Oersterk en niet van de bal te krijgen", aldus oud-voetballer Piet Keur. In hun eigen rubriek laten Barry van Galen en Piet Keur dit keer hun licht schijnen over de smaakmakers in de eredivisie.

Teun Koopmeiners

"Teun Koopmeiners. Die jongen is klaar om een stap te maken", vindt Van Galen. "Hij moet naar Sevilla. Je leest Spartak Moskou, maar dat is niets voor hem. Hij heeft alles, ook in de profbeleving. Dat vinden clubs belangrijk, het is een leider en kan alles goed verwoorden." Mister AZ is dus goed te spreken over Koopmeiners. Hij geeft wel als tip dat hij niet meteen naar een Europese topclub moet gaan, maar eerst een tussenstap zou moeten maken.