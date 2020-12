Eén wijziging bij AZ: Evjen vervangt Letschert tegen FC Utrecht

UTRECHT - AZ treedt zondagmiddag zonder Timo Letschert aan tegen FC Utrecht. De verdediger viel midweeks uit in de gewonnen wedstrijd tegen Vitesse (3-1). Trainer Pascal Jansen hoopte vooraf dat de Purmerender op tijd fit zou zijn, maar Letschert ontbreekt in de wedstrijdselectie van de Alkmaarders voor de inhaalwedstrijd.

Timo Letschert wordt in de verdediging vervangen door Teun Koopmeiners. Naast hem staat Pantelis Hatzidiakos, die onlangs tegen Willem II zijn honderdste duel in AZ 1 speelde. Doordat Koopmeiners centraal achterin staat, speelt Calvin Stengs op 'tien'. Tijjani Reijnders en Fredrik Midtsjø zijn de andere middenvelders. Håkon Evjen neemt de plek van Stengs over als rechtsbuiten.

De laatste wedstrijd van AZ in 2020 is de inhaalwedstrijd tegen FC Utrecht. De Alkmaarders spelen zondagmiddag vanaf 14.30 uur in Stadion Galgenwaard.

Opstelling AZ: Bizot; Sugawara, Hatzidiakos, Koopmeiners, Wijndal; Midtsjø, Reijnders, Stengs; Evjen, Boadu, Karlsson

Opstelling FC Utrecht: Oelschlägel; Van der Maarel, St. Jago, Hoogma, Warmerdam; Van Overeem, Gustafson, Ramselaar; Kerk, Van de Streek, Elia