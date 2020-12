Vrouw (41) aangehouden na steekpartij in Rijnstraat

DEN HELDER - Een 41-jarige vrouw is vannacht aangehouden na een steekpartij in een woning aan de Rijnstraat.

De politie trof rond 3.20 uur een 53-jarige man met meerdere steekwonden in de woning aan. De vrouw was zelf ook gewond. Ze is aangehouden en voor verhoor naar het politiebureau gebracht.

De man ligt in het ziekenhuis. Het is niet bekend hoe het met hem gaat.