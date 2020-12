Hatzidiakos over de 'perfecte' band met de AZ-fans

WIJDEWORMER - Het is tien jaar geleden dat Pantelis Hatzidiakos de stap van Nederland naar Griekenland maakte. In die periode is er veel gebeurd. Zo speelde de verdediger van AZ onlangs alweer zijn honderdste officiële wedstrijd voor de Alkmaarders tegen Willem II. "Een bijzondere mijlpaal."

"Het was lastig", vertelt Pantelis Hatzidiakos over de periode toen hij net in Alkmaar woonde. "Ik moest de taal leren en vrienden maken. Ik kende helemaal niemand, maar vanaf dag één voelde ik me thuis bij AZ."

Fans

Inmiddels kan Hatzidiakos wekelijks op een basisplaats rekenen en valt hij op met zijn stabiele spel. Dat was in het begin wel anders, hij wisselde toen goede met minder goede momenten af. Dat leidde dan ook weleens tot kritiek van de Alkmaarse supporters. "Als je erin zit is dat niet fijn, maar uiteindelijk heb ik het overwonnen. Nu is er een 'perfecte' band. Het geeft mij veel vertrouwen, want ik ben hier sterker van geworden."

Zondagmiddag neemt Hatzidiakos het met zijn team op tegen FC Utrecht. Dit duel begint om 14.30 uur in de Galgenwaard.

Bekijk de video voor het hele gesprek met Pantelis Hatzidiakos.